banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı
Fenerbahçe, Henrique’yi kiraladı

Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim

Düzce’de trafik polisleri D-100 Karayolu üzerinde alkol denetimi yaptı. Uygulamada 34 sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

DÜZCE 30.07.2022, 09:45
Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim

Düzce’de trafik polisleri D-100 Karayolu üzerinde alkol denetimi yaptı. Uygulamada 34 sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli karayolu güzergahı olan D-100 Karayolu Düzce kesiminde trafik ekipleri hafta sonunu fırsat bilen alemci sürücüler üzerinde uygulama yaptı. Gece saatlerinde Soğancı mevkiinde yapılan uygulamada 536 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda sürücülerde alkol muayenesinin yanı sıra belge kontrolü de yapılırken 34 araç sürücüsüne 48 bin 637 TL cezai İşlem uygulandı.

Yetkililer uygulamaların gece ve gündüz sürekli olarak devam edeceğini belirttiler.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu