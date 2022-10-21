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Aliya İzzet Begoviç yurtlarda anıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda, Aliya İzzetbegoviç için anma etkinlikleri düzenlendi.
DÜZCE 21.10.2022, 14:47
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda, Aliya İzzetbegoviç için anma etkinlikleri düzenlendi.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde bulunan öğrenci yurtlarında Aliya İzzet Begoviç’i anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Adı verilen yurtta erkek öğrenciler ile yapılan anma etkinliklerinin yanı sıra Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda da anma etkinlikleri düzenlendi.
Öğrencilere Aliya İzzet Begoviç’in hayatı, sözleri anlatıldı.