Ali Dilber, “Bir yanımız buruk ve hüzün bir yanımız bayram”

Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, “Zor bir sürecin içerisinden geçerek bir bayrama giriyoruz” dedi.

Ali Dilber yayınladığı mesajında “Sağlık ve sıhhat içerisinde bir Kurban Bayramı’nın ulaşmış olmanın huzurunu yaşamaktayız. Yaklaşık iki haftadır bölgemizi ve şehrimizi etkisi altına alan sel felaketi ve ardında bıraktığı izlerin sebep olduğu zor bir sürecin içerisinden geçerek bir bayrama giriyoruz.

Kaynaşlı ilçemizdeki sel afetinde sulara kapılıp kaybolan evladımız Okan Bayrak’ı ve Gölyaka ilçemizdeki evladımız Serhat Bal’ı, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle, duayla anıyoruz. Bir yanımız buruk ve hüzün cenaze evi, bir yanımız bayram. Kırgınlıkların ve dargınlıkların sona erdiği, mutlulukların ve sevinçlerin paylaşıldığı, gariplerin ve kimsesizlerin hatırlandığı, akrabaların ve dostların ziyaret edildiği nice bayramlara erişebilmek temennisiyle Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileriz” ifadelerinde bulundu.