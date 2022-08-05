Akteon’un figürü ilgi odağı olacak

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Prusias ad Hypium Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen sahne binası bölümünde işlemeli mermer bloklar ve mimari figürler çıkarıldı.

Düzce’nin Konuralp Bölgesi’nde bulunan Prusias ad Hypium Antik Kenti’nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle, Düzce Belediyesi tarafından, yürütülen kazı çalışmalarında yeni bulgular açığa çıkarıldı. Antik Tiyatronun orkestra olarak adlandırılan tiyatronun orta bölümünde önleyici koruma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında sahne binasına ait olduğu düşünülen çok sayıda blok tespit edildi.

Akteon figürü dikkat çekecek

Floral ve mitolojik öğelerle bezeli bloklardan en çok dikkat çeken ise üzerinde mitolojide Tanrıça Artemis’i kızdırarak kendi köpekleri ile öldürülen avcı Akteon (Actaeon) oldu. Üç köpek ile tanınmaz hale getirilen Akteon, bitkisel bezemelerle süslenmiş bloğun en üstünde yer alıyor. Dikkat çeken diğer buluntular ise daha önce de aynı alanda benzerleri tespit edilmiş tragedya, komedya, drama maskları bulunan sahne binasına ait üst yapı blokları ve floral bezemelerin işlendiği kaset blokları oldu.

"Türkiye`nin en hızlı devam eden kazı sahası"

Kazıların 12 aya çıkmasında büyük gayret gösterdiklerini, iş makinesi, ekipman ve işçi desteğiyle bölgede kazı ve kaldırma çalışması yapıldığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Türkiye’nin en hızlı devam eden kazı sahası Konuralp Antik Tiyatro alanıdır. Bu kazıları biz çok önemsiyoruz çünkü bölgenin tarihi var burada. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren başlayan bir tarih gün yüzüne çıkıyor’ ifadelerinde bulundu.

Tarihseverler eserleri görebilecek

Orkestra bölümünden çıkan blok ve bezemeler, arkeologlar tarafından temizlenmeye başladı. Düzce Belediyesi’nin alandaki taş parkına kaldırılan eserler, restorasyon sürecine kadar ziyaretçilerin görebileceği alanda sergilenecek.

Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı olarak da bilinir. Apollon’un ikiz kız kardeşi, vahşi doğa, avcılık, okçuluk ve ay tanrıçası. Ares’in dostu ve en büyük Yunan tanrıçalarından biridir.

Akteon: Thebialı bir avcıdır. Çoban Aristaios ile Autonoe’nin oğludur. Çok yaman bir avcı olduktan sonra gurura kapılıp kendini Artemis’ten daha üstün görür. Bir gün tanrıçayı derede yıkanırken çıplak görür. Artemis bu kadar saygısızlığı kabullenemeyerek Akteon’u geyiğe çevirir ve Akteon’un elli köpeğini üstüne salar. Köpekler efendilerini parçaladıklarını anlamadıkları için uluyarak Akteon’u ararlar. Böylece Kheiro’un mağarasına kadar gelirler. Kheiron da köpekleri sakinleştirebilmek için Akteon’un bir heykelini yapar.