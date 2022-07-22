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Akkaplan, Başsavcı Emre’ye yeni görevinde başarılar diledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre’yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

DÜZCE 22.07.2022, 17:05
Akkaplan, Başsavcı Emre’ye yeni görevinde başarılar diledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre’yi ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yasin Emre görevine başladı. Başsavcı Emre’ye ilk hayırlı olsun ziyaretini ise Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan yaptı. Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Arız ile birlikte Başsavcı Yasin Emre’yi makamında ziyaret eden Akkaplan, yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

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