Akıllı ön muhasebeyle tasarruf ve verimlilik artıyor

DÜZCE(İHA) – Bilsoft Yazılım Finans Müdürü Uğur Şahin, “Verilerin tek bir kaynakta ve güvenli depolanması hem şeffaflık hem de raporlama ve denetim kolaylığı sağlamaktadır” dedi.

Uğur Şahin KOBİ’lere büyük kolaylık sağlayan akıllı ön muhasebe programı ile ilgili bilgilen verdi.

Şahin, “Firmaların dijitalleşme sürecinde çok önemli yere sahip olan ön muhasebe programları firma faaliyetinin büyümesi, müşteri ve çalışanların bilgi yönetiminin artırmasıyla ortaya çıkan maliyetleri azaltmak ve oluşabilecek hataların önüne geçmek için kullanılmaktadır. Yazarkasa, pos, elektronik terazi, e-ticaret, web siteleri, e-tahsilat gibi sistemlerle entegre çalışabilen akıllı ön muhasebe programları, özellikle faturalandırma ve finansal raporlama süreçlerinde hata payını en aza indirerek süreçleri de hızlandırmaktadır. Akıllı ön muhasebe sistemleri uzun vadede fiziksel depolama, baskı, kağıt, postalama gibi işlemlerin oluşturduğu maliyetlerin de önüne geçmektedir. Verilerin tek bir kaynakta ve güvenli depolanması hem şeffaflık hem de raporlama ve denetim kolaylığı sağlamaktadır. Aynı zamanda ödemeler, alacaklar, satış ve sipariş verilerin de sisteme kayıtlı olması sayesinde işletmelere hızlı ve basit bir raporlama imkanı sunmaktadır” diyerek öneminin altını bir kez daha çizdi.

Finans Müdürü Şahin, ön muhasebe programının işletmelerin yükünü aldığını belirterek “Perakende, toptan, ticaret, imalat, tekstil, medikal, yedek parça, hukuk gibi alanlarda sıklıkla kullanılıyor. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tüm ön muhasebe yönetimini ve düzenli olarak yapılan güncellemelerle vergi yükümlülüklerini takip ederek yaşanabilecek problemlere karşı bir önlem alarak işletmecilerin yükünü hafifletmektedir. Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitalleşmesinde önemli rol oynayan yerli yazılım şirketi olan Bilsoft Yazılım olarak KOBİ’lere her türlü ön muhasebesel süreçlerinde yanlarındayız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.