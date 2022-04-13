’Bugünün Dünyası Yarının Rüyası’ başlıklı programda konuşan Akbank Ticari Segment Müdürü Abdullah İlker Aker, "Hayatınız boyunca eğitim almak zorundasınız. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor" dedi.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Bugünün Dünyası Yarının Rüyası" başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansın davetli konuşmacısı Akbank Ticari Segment Müdürü Abdullah İlker Aker, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Eğitim ve kariyer hayatından bahseden Aker, "Hayatınız boyunca eğitim almak zorundasınız. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kariyer geliştirme insanda bitiyor. Zamanınızı çok iyi organize edin. Yaşadığınız her zorluk size çok şey öğretir ve kendinize güven duymanızı sağlar. Seçtiğiniz alanının fırsatlarını yakalayın. İş dünyasında adaletsizlik, rekabetin yoğunluğu gibi birçok olumsuzluk da mevcut. Hedeflerinizden asla vazgeçmediğiniz sürece başarılı olmama şansınız yok" ifadelerini kullandı.

Başarı için ön yargılardan kurtulma ve konfor alanının dışına çıkmanın gerekliliğine dikkat çeken Abdullah İlker Aker, sunumunun son bölümündeyse dünyada yaşanan gelişmelerden söz ederek, farklı konularda kendini geliştirmenin ve dünyadaki trendleri yakalamanın önemi üzerinde durdu.