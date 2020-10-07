Akçakoca’ya yönelik AB projeleri hayata geçirilecek
AB UYUM SÜRECİ PROJELERİNDE GÖREV ALAN AKADEMİSYEN, MONTENEGRO MEDİTERRANEAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. SALİH KAYA, AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANI OKAN YANMAZ’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
DÜZCE (İHA) – AB Uyum Süreci Projelerinde görev alan akademisyen, Montenegro Mediterranean Üniversitesi Prof. Dr. Salih Kaya, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ı makamında ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Gönüllü Koordinatörü Nursen Yanmaz, Çevre Yüksek Mühendisi Deniz Günay ve Peyzaj Mimarı Zübeyde Alevoğlu da eşlik etti. Sohbet havasında geçen ziyarette AB projelerinin hazırlanması, koordinatörlük, değerlendirme, raporlama hazırlanmasında görevli akademisyen yazar Profesör Dr. Salih Kaya şu ifadelere yer verdi.’’ Avrupa Birliği Fonlarından diğer belediyeler gibi Akçakoca Belediyesi’nin de faydalanabilmesi için AB Ülkeleri ile ilişkilerin sıcak tutulması, AB uyum projeleri oluşturulması gerektiği ile bilgi paylaşımı yapan Kaya, konuyla alakalı fonların sivil toplumun güçlendirmesiyle daha çok ilgili olduğu, aktif istihdama yönelik projelerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu sürecin biran önce başlaması ve hızlandırılması adına AB Ülkesi olan Montenegro ülkesinin başkenti olan Podgorica Belediye Başkanı ile telefonda görüşerek en kısa sürede karşılıklı temasta bulunulması konusunda bilgiler verdi. Profesör Dr. Salih Kaya’nın koordinesinde geçtiğimiz yıl Akçakoca’da Festival düzenlenmesine yönelik proje hazırlandığını ve bu projenin AB tarafından ilk onaydan geçtiği ve ikinci onayın gelmesi ile Uluslararası festivallerin tekrar başlayacağı bilgisi verildi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür projelerin özellikle sahil kentleri için önemli olduğunu ifade ederek Uluslararası Festivallerin tekrar başlaması gerektiği konusunda Profesör Dr. Salih Kaya ile aynı fikirde olduğunu ifade etti.
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