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Akçakoca’ya yapılan otel incelendi

DÜZCE (İHA) – Vilayetler Birliği, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaptığı otel kısa süre içerisinde hizmete girecek. Vali Cevdet Atay’da bölgeye giderek oteldeki son çalışmaları inceledi.

DÜZCE 25.06.2022, 09:47
Akçakoca’ya yapılan otel incelendi

DÜZCE (İHA) – Vilayetler Birliği, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaptığı otel kısa süre içerisinde hizmete girecek. Vali Cevdet Atay’da bölgeye giderek oteldeki son çalışmaları inceledi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Kalkın köyünde bulunan kamp merkezi geçtiğimiz yıllarda vilayetler birliğine devredilmişti. İl özel idaresinin ve içişleri bakanlığının destekleri ile kamp merkezinde yenileme çalışmaları yapıldı. Bahçesine havuz yapılan, dış cephesi değiştirilen otel ilerleyen günlerde hizmete açılacak. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakam Vekili Talha Altuntaş ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Kalkın köyünde bulunan otele giderek son çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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