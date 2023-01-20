Akçakoca’ya 50 yataklı hastane müjdesi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yapılacak olan 50 yataklı hastanenin inşaatı için Sağlık Bakanlığı şubat ayında ihaleye çıkıyor.

Düzce sağlık alanında büyümeye devam ediyor. Geçen yıl 500 bini il dışından yaklaşık 5 milyon kişiye sağlık hizmeti veren Düzce’de bir müjde de Akçakoca için geldi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede Akçakoca ilçesine 50 yataklı hastane yapılması için ihalenin yapılacağını söyledi. Keşir paylaşımında “Akçakoca ilçemize 50 yataklı devlet hastanesi için beklenen müjde geldi. Sağlık Bakanlığımız Şubat ayında ihaleye çıkıyor. 21 poliklinik, 17 diyaliz yatağı, 15 müşahede yatağı, 2 SDL yatağı, 3 ameliyathane ve 5 yoğun bakım yatağı Akçakoca’mıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca’da hastane binası tamamlanana kadar ihtiyacın sağlıklı bir şekilde giderilmesi için mevcut binada yatak sayısının arttırıldığını belirterek “Akçakoca Devlet Hastanesi’nde iyileştirmeler yapılmıştı. Acil servisini genişlettik. Oradaki yatak sayısını arttırdık. Yeni yapılacak olan hastane büyük bir ihtiyacı da gidermiş olacak” dedi.