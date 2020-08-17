Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor
BATI KARADENİZ'İN İNCİSİ DÜZCE'NİN DENİZE AÇILAN YÜZÜ AKÇAKOCA’YA, TURİZMİ GELİŞTİRMEK, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİN 400 KİŞİLİK KATAMARAN GEZİ TEKNESİNE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR.
Akçakoca’da turizmi geliştirmek amacıyla hizmete sunulan 400 kişilik katamaran gezi teknesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Yeşil ve mavinin birleştiği Batı Karadeniz’in önemli turizm bölgelerinden Akçakoca’da, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın girişimleri ile getirilen katamaran gezi teknesine ilgi her geçen gün artıyor. İlçeye gelen turistler, limanda bekleyen gezi teknesiyle Karadeniz’in sahilleriyle kıyılarını görme imkânı bulurken, tekne turlara çıkmadığı zamanlarda ise kafeterya ve restoran hizmeti veriyor. Turizme en iyi şekilde hizmet verebilmek için katamaran gezi teknesi aldıklarını ve teknenin görüldüğü üzere Batı Karadeniz’in amiral gemisi olduğunu anlatan Başkan Yanmaz, "İlçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin övgü ile bahsettikleri tur teknesine ilginin yoğun, ilçemize gelen vatandaşlarımızı mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.
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