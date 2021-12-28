Akçakocalı aşçılar gümüş madalya kazandı

DÜZCE (İHA) – Uluslararası İstanbul Mutfak Günlerine katılım sağlayan Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yarışmada gümüş madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Her yıl düzenli olarak İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Mutfak günlerine Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katılım sağladı. Türk Modern Mutfağı kategorisinde yarışmaya dahil olan Akçakocalı aşçılar ekip olarak yer aldıkları yarışmada büyük başarı elde etti. Bir çok rakibini geride bırakan genç aşçılar yarışmada gümüş madalya alarak büyük başarı elde etti.