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Akçakoca’da trafik kazası: 1 yaralı
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
DÜZCE 18.05.2021, 21:26
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ü.C. (49) idaresindeki 81 KG 676 plakalı araç, Barboros kavşağından Akçakoca şehir merkezi yönüne giderken yağmurun etkisiyle yolda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan T.Y (43) adlı kadın ambulansla Düzce Üniversite Hastanesine kaldırıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, trafik kısa bir süreliğine tek şeritten verildi.