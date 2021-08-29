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Akçakoca’da plajlar doldu taştı

DÜZCE (İHA) – Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi gördüğü Düzce’nin Akçakoca ilçesinde plajlar doldu taştı.

DÜZCE 29.08.2021, 13:15
Akçakoca’da plajlar doldu taştı

DÜZCE (İHA) – Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi gördüğü Düzce’nin Akçakoca ilçesinde plajlar doldu taştı.

Yaz aylarının son günlerine girildiği Düzce’de, hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyen vatandaşlar Akçakoca’yı doldurdu. Nüfusunun 10 katı kalabalığa ulaşan Akçakoca’da, plajlar doldu taştı. Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceyi gördüğü Akçakoca’da, denize girmeyenler de diğer turistik alanları doldurdu. Fakıllı Mağarası ve Aktaş şelalelerine de yoğun katılım gösteren vatandaşlar, tarihi pazaryerinden de alışveriş yaparak hafta sonlarını güzel geçirdi.

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