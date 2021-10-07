Akçakoca’da pat pat kazası 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Akçakoca ilçesi Balatlı köyünde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı ile tarlaya giderken bir anda kontrolü kaybederek devirdi. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.