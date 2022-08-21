Akçakoca’da okullar güçlendiriliyor

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, güçlendirme yapılan okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mustafa Can, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çerçevesinde Akçakoca’da güçlendirme çalışmaları yapılan okulları inceledi. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Can, "Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim öğretim hizmeti alabilmeleri adına Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen okul güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İlçede Osmaniye İlkokulu, Gönül Yavuz İlkokulu, Hamiyet Sevil İlk ve Ortaokulu, Sosyal Bilimler Lisesi ve Nene Hatun Kız Meslek Lisesinde güçlendirme çalışmaları sürüyor. Okullarımız yeni eğitim öğretim yılına hazır olacak" dedi.