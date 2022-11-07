Akçakoca’da nüfusmatik hizmete girdi

DÜZCE (İHA) – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan müdürlüklerin iş yükünün azaltılması projesi çerçevesinde Akçakoca’ya nüfusmatik koyuldu.

Nüfus müdürlüklerinde ki yoğunlukların azaltılması için bazı iş ve işlemler artık Nüfus matiklerde yapılmaya başlandı. Bu çerçevede ülkenin dört bir yanında nüfus müdürlüklerine konulan Nüfusmatiklerden bir yenisi Akçakoca ilçesine yerleştiştirildi. Nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Nüfusmatik" uygulaması Akçakoca İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.