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Akçakoca’da kötü kokuya filtreli çözüm
AKÇAKOCA BELEDİYESİ, KANALİZASYON HATLARININ HAVALANDIRMA BACALARINDAN ÇIKAN RAHATSIZ EDİCİ KOKU PROBLEMİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN RÖGAR KAPAKLARININ ALT KISMINA FİLTRE YERLEŞTİRDİ.
DÜZCE 12.11.2020, 15:33
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Akçakoca Belediyesi, kanalizasyon hatlarının havalandırma bacalarından çıkan rahatsız edici koku probleminin önüne geçmek için rögar kapaklarının alt kısmına filtre yerleştirdi.
Akçakoca’da özellikle yaz aylarında kanalizasyon hatlarının havalandırma bacalarından hissedilen rahatsız edici koku probleminin önüne geçilmek için Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı ile rögar kapaklarına filtreleme çalışması yapıldı. Atık Su Arıtma Sorumlusu Çevre Yüksek Mühendisi Deniz Günay tarafından yürütülen filtreleme çalışması şehrin bütün noktalarında sürüyor.Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz “Batı Karadeniz’in İncisi Düzce’nin denize açılan yüzü ilçemizde kötü koku şikayetlerin tekrar yaşanmaması için belediye olarak var gücümüzle çalışmalarımız devam edecek“ ifadelerinde bulundu.