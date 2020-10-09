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Akçakoca’da Kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi
DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY BAŞKANLIĞINDA KAYMAKAMLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
DÜZCE 09.10.2020, 17:25
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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.
Düzce’de il yönetiminde karşılaşılan sorunların, sıkıntıların ve ihtiyaçların belirlenmesi ve bunların çözümüne yönelik Mülki İdare Amirleri toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe kaymakamlarının yanı sıra Vali Yardımcıları da toplantıda hazır bulunurken, toplantıda ilçelerde ki sorunlar ve sıkıntılar görüşüldü. Ayrıca görüş ve önerilerde dikkatle dinlendi. Toplantının ilerleyen zamanlarda tekrar edilmesi de planlandı.
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