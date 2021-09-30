banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın İstanbul'daki yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı

Akçakoca’da kadastro yenileme çalışmaları başlıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki 8 köyde kadastro çalışmaları başlıyor. Kadastro yenileme çalışmalarının başlaması için Akçakoca Adliyesi önünde toplanan muhtar ve azalar yemin etti.

DÜZCE 30.09.2021, 12:20
Akçakoca’da kadastro yenileme çalışmaları başlıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki 8 köyde kadastro çalışmaları başlıyor. Kadastro yenileme çalışmalarının başlaması için Akçakoca Adliyesi önünde toplanan muhtar ve azalar yemin etti.

Akçakoca’nın Arabacı, Beyhanlı, Döngelli, Esmahanım, Fakıllı, Hasançavuş, Kirazlı ve Melenağzı köylerindeki kadastro yenileme çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Yenileme çalışmalarında bilirkişilik yapacak köy muhtar ve en az 6 kişiden oluşan azalarını belirleyen Kadastro Müdürlüğü yetkilileri bilirkişileri yemin etmeleri için Adliye’ye davet etti. Muhtar ve azalar yemin ettiler.

Kadastro Komisyonu Başkanı Sezgin Ekin ve Kadastro Memuru Serhat Uzuner yemin sonrası bilirkişilerin imzalarını alarak "ilçemiz için hayırlı olsun" ifadelerinde bulundular.

Vatandaşlar ise kadastro çalışmalarının tamamlanarak kesinleşecek tapularını almayı heyecanla beklediklerini ifade ettiler.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0