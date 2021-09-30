Akçakoca’da kadastro yenileme çalışmaları başlıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki 8 köyde kadastro çalışmaları başlıyor. Kadastro yenileme çalışmalarının başlaması için Akçakoca Adliyesi önünde toplanan muhtar ve azalar yemin etti.

Akçakoca’nın Arabacı, Beyhanlı, Döngelli, Esmahanım, Fakıllı, Hasançavuş, Kirazlı ve Melenağzı köylerindeki kadastro yenileme çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Yenileme çalışmalarında bilirkişilik yapacak köy muhtar ve en az 6 kişiden oluşan azalarını belirleyen Kadastro Müdürlüğü yetkilileri bilirkişileri yemin etmeleri için Adliye’ye davet etti. Muhtar ve azalar yemin ettiler.

Kadastro Komisyonu Başkanı Sezgin Ekin ve Kadastro Memuru Serhat Uzuner yemin sonrası bilirkişilerin imzalarını alarak "ilçemiz için hayırlı olsun" ifadelerinde bulundular.

Vatandaşlar ise kadastro çalışmalarının tamamlanarak kesinleşecek tapularını almayı heyecanla beklediklerini ifade ettiler.