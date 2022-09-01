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Akçakoca’da denize sızan yağ araştırılıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde oluşan yağlanmanın sebebini araştırıyor.

DÜZCE 01.09.2022, 11:03
Akçakoca’da denize sızan yağ araştırılıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde oluşan yağlanmanın sebebini araştırıyor.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca balıkçı barınağı bölgesinde su yüzeyinde yağlanma oluştuğunu gören vatandaşlar sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tekne kenarlarından numune aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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