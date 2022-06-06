Düzce’nin Karadeniz’e açılan penceresi Akçakoca’da deniz sezonu açıldı.

Karadeniz bölgesinin önemli tatil yerlerinden olan Akçakoca’da deniz sezonu açıldı. Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’da havaların ısınmasıyla tatilcilerin mekanı haline geldi. Hafta sonunu fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte soluğu Karadeniz’in serin sularında yerini aldı.

Sezonun açılmasına ise en çok çocuklar sevindi. Çocuklar bir yandan kumsalda kumdan kale yaparken bir yandan da kıyıda suya girip serinleyerek hoşça vakit geçirdiler.