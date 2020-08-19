Akçakoca’da denetimler sürüyor
AKÇAKOCA İLÇE KAYMAKAMI YASİN ÖZTÜRK ,AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İLE BİRLİKTE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPTI
DÜZCE (İHA) – Akçakoca İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı ile birlikte maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkan yardımcısı Şenol Yazgan, İlçe Sağlık Müdürü Numan Çabuk, Akçakoca İlçe Jandarma Komutanı Özgür Kıvcı, Alçakoca İlçe Emniyet Müdürü Fatih Ünsal ve Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar İnan ile birlikte kafeler, marketler ve iş yerlerini denetledi. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının hem hayati hem de çok kolay olduğunu belirten Akçakoca belediye Başkan Yardımcısı Şenol Yazgan, "Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizi korumanın en kolay yolu olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymamız büyük önem arz etmektedir" dedi.
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