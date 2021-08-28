banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?

Akçakoca’da bilgilendirme toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca’da görev yapan anne ve anne adayı öğretmenlere yönelik ‘En iyi Narkotik Polisi, Anne’ projesi kapsamında eğitim verildi.

DÜZCE 28.08.2021, 10:37
Akçakoca’da bilgilendirme toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca’da görev yapan anne ve anne adayı öğretmenlere yönelik ‘En iyi Narkotik Polisi, Anne’ projesi kapsamında eğitim verildi.

Düzce’de devam eden ‘En iyi narkotik Polisi, Anne’ projesi tüm ilçelerde etkin bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca’da görev yapan anne ve anne adayı öğretmenlere yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde madde bağımlılığı konusu katılımcılara tek tek anlatıldı. Proje kapsamında eğitimlerin ilerleyen haftalarda diğer ilçelerde de devam edeceği belirtildi.

Yorumlar (0)
31°
açık