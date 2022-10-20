Akçakoca’da avcılık kursu açıldı

DÜZCE (İHA) – Ülke genelinde başlayan av sezonu devam ederken, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde avcılık eğitim kursu açıldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonu çerçevesinde ava çıkacak kişilerin avlanma konusunda eğitimli ve bilinçli olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede daha önce Düzce Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan avcılık eğitim kursu bu sefer Akçakoca’da da açıldı. 21 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan avcılık eğitim kursuna katılmak isteyen kursiyerler Akçakoca Halk Eğitim Merkezine giderek başvuruda bulunabilecek.