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Akçakoca’da aşı başladı
Korona virüs aşılarının Türkiye’ye gelmesi ve illere dağıtımının başlamasının ardından Akçakoca ilçesinde oluşturulan aşı odalarında ilk uygulama başladı.
DÜZCE 14.01.2021, 13:07
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Korona virüs aşılarının Türkiye’ye gelmesi ve illere dağıtımının başlamasının ardından Akçakoca ilçesinde oluşturulan aşı odalarında ilk uygulama başladı.Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Akçakoca Devlet Hastanesi, Akçakoca ilçe sağlık müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezlerinde oluşturulan odalarda ilk uygulama sağlık çalışanlarına yapıldı. İlçe sağlık müdürü Dr. Numan Çabuk yaptığı açıklamada, "Akçakoca’da bugün itibari ile tüm sağlık çalışanlarına aşılama işlemi başlamıştır, hayırlı uğurlu olsun“ dedi.
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