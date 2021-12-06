Akçakoca’da 7 kilo levrek avlandı

Akçakoca sahillerinde avlanan 7 kilo ağırlığındaki levrek, kilosu 200 liradan satışa sunuldu.

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahillerinde avlanan 7 kilo ağırlığındaki levreğin çok sık rastlanmadığını belirten balıkçılar, "Çok nadir rastlanır bu büyüklükte levrek. 7 kilo ağırlığındaki levrek ağımıza takıldı. Kilosunu 200 liradan satışa çıkardık" dedi.