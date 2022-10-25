Akçakoca’da 1 okul daha çevre dostu projesine dahil oldu

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan çevre dostu okullar projesine Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bir okul daha katılım sağladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde çevre dostu okulların belirlenmesi için başlattığı çalışma Düzce’de tüm hızı ile devam ediyor. Daha önce bir çok okulun katıldığı projeye son olarak Akçakoca’dan da bir okul katılım sağladı. Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçakoca Mustafa Açıkalın Ortaokulu’nda yapılan çalışmalar incelendi. İncelemelerin ardından okulun Çevre Dostu 1000 Okul Projesine katılması uygun bulundu. Bu çerçevede Mustafa Açıkalın Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çevre dostu olarak belirlendi.