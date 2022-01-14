Akçakoca turizmine destek

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından ilçenin turistik değerlerinin daha etkin tanıtımının sağlanabilmesi için hazırlanan interaktif ve dinamik web sitesi kurulmasını amaçlayan proje, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından kabul edildi.

MARKA’nın da desteklediği interaktif web sitesi faaliyete geçmesiyle; Akçakoca; işletmeleri, rekreatif alanları, etkinlikleri, doğal ve kültürel destinasyonlarını kapsayan tüm turistik kaynakları tek kanal aracılığıyla, güncel ve güvenilir verilerle ziyaretçilere sunulacak. Bu sayede Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehre yakınlığıyla konum avantajına sahip Akçakoca’nın deniz turizmi dışındaki potansiyeli de keşfedilebilecek. Bu çalışma ile yalnız gezginler için; güvenli bir tercih olması ve farklı turist profillerinin bölgeyi tercih etmesinin sağlanabilmesi de hedefleniyor.