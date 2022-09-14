Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi açıldı.

Akçakoca Kaymakamlığı, vatandaşların işlemlerini hızlı şekilde yapabilmesi için ilçeye Sosyal Hizmet Merkezi kazandırdı. Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, "Vatandaşlarımız artık Düzce’ye gitmesine gerek kalmadan, kaymakamlığımızın 2. katında, bir müdür olmak üzere toplam 7 personel ile hizmet vermeye başlayan Sosyal Hizmet Merkezimizde: engelli evde bakım hizmetleri, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri, çocuklara yönelik hizmetler (danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık, barınma), yaşlılara yönelik hizmetler, engellilere yönelik hizmetler, doğum yardımı hizmetleri, şehit yakınları ve gazi birimi hizmetleri ve şiddet mağduru kadınlara yönelik iş ve işlemlerini gerçekleştirebilecekler" dedi.