Akçakoca modern gençlik merkezine kavuştu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yapımı tamamlanan gençlik merkezi gençlerle buluşmaya başladı. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen gençler, gençlik merkezinin kapısını aşındırıyor.

Akçakoca İlçesi’nde inşaatına geçtiğimiz yıl başlanan gençlik merkezi, bitirilerek gençlerle buluşmaya başladı. Akçakoca’da, gençlerin bir araya gelerek sosyal faaliyet yapabilecekleri merkez olma özeliğini elinde bulunduran gençlik merkezi aynı zamanda modern mimarisi ile de dikkat çekiyor. Sınıflar ve odalar arasında beton kullanılmadan tamamen şeffaf olarak yapılan gençlik merkezi, akıllı bina özelliğinin yanı sıra yerden ısıtma, cam tavan olarak yapılan binanın çatısı ise aktivitelere ev sahipliği yapabilmesi için teras çatı olarak inşa edildi.

Gençlik Merkezini Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk ve gazetecilere gezdiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, merkez hakkında bilgiler verdi. Yazıcı “Bakanlığımızın gençlik yatırımlarına verdiği özel önem ile Akçakoca İlçe Gençlik merkezimiz için ödenek ayrıldı. Spor Toto Teşkilatımızın sponsorluğunda Akçakoca ilçemize 2 katlı modern ve akıllı bina özelliklerinin tam olduğu yerden ısıtmalı, kütüphanesiyle has odasıyla eğitim atölyeleriyle çok güzel bir gençlik mekanı kazandırmış olduk. Şu an itibarıyla gençlik merkezimizin geçici kabulünü de yaptık. Gençlerimiz artık burayı kullanabiliyorlar. Ders çalışıyorlar, sosyal faaliyet çalışmaları yapıyorlar. Aileleriyle birlikte gelip gençlik merkezimizin bütün imkanlarını kullanıyorlar. Yine gençlik merkezimizin bahçesinde ailelerimizin ve gençlerimizin spor yapabileceği alanları da ekliyoruz. Merkezimizin kompleksin atıl kalan bölgelerinin de tadilatını yapıp burasını Akçakoca gençliğinin merkezi olarak, gençlik merkezi olarak inşallah önümüzdeki günlerde faaliyetlerine tam kapasite başlayacak. Akçakoca ve Düzce gençliğimize hayırlı olsun” dedi.

Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın ise gençlik merkezinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Mehmet Aydın “Halk eğitim merkezimizle ortak olarak yaptığımız İngilizce kursumuz, müzik kurslarımız var. Gençler istedikleri zaman burada ders çalışabiliyorlar. Şu anda gece saat 24.00’e kadar merkezimiz açık. Ancak ilerleyen zamanlarda 24 saat açık olmasını planlıyoruz. Gençlerimizin faydalanabileceği alanları gençlerimizle değerlendirmeye çalışıyoruz. Gençlik merkezimizin şeffaf olması nedeniyle halkımız gençlerimizin çalışmalarını görebiliyor. Dolayısıyla kapalı hiçbir şeyimiz yok. Bu şekilde gençlerimize hizmete devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Geçici kabulü yapılan Akçakoca Gençlik merkezinin bahçesinde bulunan spor salonunun tadilat çalışmaları ise devam ediyor. Spor salonunun bitirilmesi ile birlikte hem ilçedeki spor karşılaşmaların hem de gençlik merkezini kullanan gençlerin spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Diğer taraftan gençlik merkezinin bahçesinde bulunan alanlar ise yine gençlerin ailelerinin kullanımına açık olarak spor aletleriyle donatıldı. Böylece çocuklarıyla birlikte gençlik merkezine gelecek olan aileler, spor yaparak çocuklarını bekledikleri zamanı değerlendirebilecekler.