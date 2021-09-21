Akçakoca Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

DÜZCE (İHA) – Son çıkan mülki idare amirleri kararnamesinde Akçakoca Kaymakamlığına atanan Mustafa Can’a, Vali Cevdet Atay hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Akçakoca Kaymakamlığı görevine başlayan Kaymakam Mustafa Can’a Vali Cevdet Atay hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Atay’ı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun ile İlçe jandarma komutanı Yüzbaşı Özgür Kıvcı’da karşılayarak Akçakoca’da asayiş olayları ile ilgili bilgiler verdi. Kaymakam Mustafa Can, deniz sezonunun sona ermesi, balık sezonunun başlaması ile ilgili ilçede yapılanlar hakkında Vali Atay’a bilgiler verdi.