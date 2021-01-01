Akçakoca Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Akçakoca Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuldu.

Akçakoca Belediyesi ile hayvanseverler öncülüğünde kurulan ekip, ilçenin bir çok noktasında belirlenen yerlere sokak hayvanları için mama bıraktı. Konu ile ilgili açıklama yapan Neşe Perihan Kulak, "Belediyemize ve hayvansever tüm dostlarımıza duyarlılıklarından ötürü sonsuz teşekkürler ediyoruz. Pandeminin özellikle yasaklı günlerinde, halkımızdan da duyarlılık göstermelerini bekliyoruz. Unutmayalım onlarda bu yaşamın, dünyanın vazgeçilmez parçaları. Her alan da dayanışma çok önemli’’ dedi.