Akademik Danışma Kurulundan Rektör Çakar’a ziyaret

İlim Yayma Ödülleri Akademik Danışma Kurulu Heyeti; 2021 yılında Rektörlere yönelik düzenlenen Akademik Tanıtım ve İstişare Toplantısına katılım gösteren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a ziyarette bulundu.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, İlim Yayma Ödülleri Akademik Danışma Kurulu Heyeti ziyaretlerinin üniversiteleri tanıma adına faydalı olduğunu söyleyerek ödül sürecinde konuk heyete başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi’yle ilgili bilgiler paylaşan Rektör Çakar, 3 fakülte 3 bin öğrenciyle 2006 yılında kurulan Düzce Üniversitesi’nin, bugün 14 fakülte ve 30 bin öğrenciye ulaştığını ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmaya olan katkıları ile adından söz ettirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, bu kapsamda Düzce Üniversitesi’nin 2017 yılında seçilen ilk ihtisas üniversiteleri arasında yer alma başarısı gösterdiğini sözlerine ekledi.

Sağlık konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Çevre konusunda ise Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı alanında ihtisaslaşan Düzce Üniversitesi’nin, özellikle tıbbi bitki yetiştiriciliği, arıcılık ve tıbbi mantar üretimi noktasında çiftçilere destek olduğunu söyleyen Çakar, bu kapsamda toprak analizinden üretim tekniklerine, hasattan satış bağlantı noktalarına kadar tüm süreçlerde üreticilere yol gösterdiklerini belirtti.

Türkiye’nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ne sahip olduklarını dile getiren Çakar, Düzce Üniversitesi’nin Ülkemizde kendi markasını lisanslayan ilk ve tek üniversite olduğunu da vurguladı. Üretim Merkezi de kurduklarını ifade eden Prof. Çakar, Ar-Ge, analiz, üretim ve paketleme aşamaları dahil tüm süreçlerin Düzce Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü dillendirdi.

Dünya sıralamasında

Üniversite-sanayi iş birliği, girişimcilik ve inovasyon alanlarında Düzce Teknopark ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi’nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Rektör Çakar, Düzce Üniversitesi’nin; Dünya Genel Sıralamalarında ilk 1200 içerisinde yer aldığını, Ülkemizden bu sıralamaya giren devlet üniversiteleri arasında 8. olduğunu, sanayi gelirinde 90. sırada, Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında ise Ülkemizde 3. sırada yer alma başarısı gösterdiğini ifade etti. Teknofest 2021’de de Eğitim Teknolojileri kategorisinde birinci olduklarını söyleyerek konuk heyete teşekkür etti.

İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü Adem Yavuz ise Düzce Üniversitesi’nin başarılarını tebrik ederek Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a hediye takdiminde bulundu. Program, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.