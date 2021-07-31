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AK Parti’den Divapan’a ziyaret

MDF Lam üreticisi olan Divapan’ı ziyaret etti. İl Başkanı Mustafa Keskin, Türkiye’nin en büyük ikinci 500 firması listesine yer alan Divapan’ı tebrik etti.

DÜZCE 31.07.2021, 12:35
AK Parti’den Divapan’a ziyaret
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MDF Lam üreticisi olan Divapan’ı ziyaret etti. İl Başkanı Mustafa Keskin, Türkiye’nin en büyük ikinci 500 firması listesine yer alan Divapan’ı tebrik etti.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin beraberinde ki yöneticilerle birlikte, Divapan Entegre Ağaç Panel A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Aydemir ziyaret etti. Ziyarette Keskin, Türkiye’nin en büyük ikinci 500 firması listesinde 466’ncı sıradan giren Divapan’ı tebrik etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Divapan’ın sorunları, geleceği ve Düzce’mizdeki konumunu konuşuldu.

Genel Müdür Muzaffer Aydemir, fabrika ile ilgili bilgiler verdi.
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