Ailelileri fındık bahçesinde, çocuklar eğitimde

Düzce’de aileleri fındık bahçesinde çalışan çocuklara polis ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan öncülüğünde, fındık işçilerinin çocuklarına yönelik "Güvenli Trafik" eğitimi başlatıldı. Toplum Destekli Polis Şubesi ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından miniklere Melensu Park içinde bulunan çocuk trafik eğitim sınıflarında eğitim verildi. Geleceğin sürücüleri olan öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri çerçevesinde; genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konular hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Teorik eğitimin ardından öğrenciler akülü araçlar ile parkura çıktı.