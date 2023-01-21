Aile ve Sosyal Hizmetler 2022 yılında durmadan çalıştı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında bir çok aileye dokunurken, onlarca kişiye milyonlarca lira maddi destek sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında yapılan çalışmalarını kamuoyuna duyurdu. Bu çerçevede ekipler geçen yıl bir çok aileye yardımcı olurken, yüzlerce kişiye de milyonlarca lira para desteği verdi. Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde ekipler hane ziyaretleri çerçevesinde 10 bin 720 haneyi tek tek ziyaret etti. Ulusal Hane ziyaretleri çerçevesinde 9 bin 823 hane ziyaret edilirken, Sosyal Ekonomik Destek programı ile 8,6 milyon lira destek verildi.

Evde bakım yardımı çerçevesinde aylık ortalama 2 bin 400 kişiye toplamda 84 milyon lira destek sağlanırken, doğum yardımı çerçevesinde 3 bin 347 anneye 1,5 milyon lira aktarıldı. 953 kişiye engelli kimlik kartı verilirken, şehit yakını ve gazi birimi tarafından 559 şehit yakını ve 675 gazi tek tek ziyaret edildi. Şehit ve gazi yakını 4 devlet korumasından yararlanan 18 gencin ayrıca kamuya atanması gerçekleştirildi.

73 çocuk için 59 koruyucu aileye toplamda 3,5 milyon lira ödeme yapılırken, aile eğitim programı çerçevesinde bin 469, evlilik öncesi eğitiminde 293, Türkiye bağımlılıkla mücadele eğitiminden 900 ve kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde 32 bin 400 kişiye eğitim verildi. Şiddet önleme ve izleme merkezi müdürlüğü tarafından bin 841 kişiye destek sağlanırken, 120 kişiye de aile danışmanlığı hizmeti verildi. 2021/2022 eğitim öğretim yılında okul destek projesi çerçevesinde bin 754 çocuğu ulaşılırken, çocuklar güvende projesi ile 144 çocuk için 192 izleme çalışması da yapıldı. Mobil çocuk sosyal hizmet birimince 108 okul ziyareti gerçekleştirilirken, 38 çocuğu mesleki çalışma yapıldı.

Ayrıca Alo 183, CİMER ve Açık kapı hizmetleri ile birlikte 523 vatandaşın sorun, görüş ve önerisi de ekipler tarafından çözüme ulaştırıldı.