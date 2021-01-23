Aile Sosyal Politikalar Müdürü Öztürk oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne, Düzce SYDV Müdürü Ercan Öztürk atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazetede yayımlandı. Uzun süredir vekaleten yürütülen Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Öztürk atandı.