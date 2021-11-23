Ağız Diş Sağlığı Haftası dolu dolu kutlanıyor

Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası Düzce’de yoğun programla kutlanıyor. Çilimli İlçe Devlet Hastanesinde Diş ünitini hizmete açıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Dünyanın en iyi 3 sağlık kuruluşundan birisi seçilen Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezini ziyaret eden Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, diş hekimlerinin ve merkezde bulunan personelin haftasını çiçek vererek kutladı.

İlkokulda ağız sağlığı ve diş temizliği anlatıldı

Hafta dolayısıyla ayrıca Toplum Ağız ve Diş Sağlığı ekipleri ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Avni Akyol İlkokulunda, çocuklara yönelik ‘‘Ağız ve Diş Temizliği, Diş Sağlığı Açısında Sağlıklı Beslenme Önerileri ve Diş Gelişimi’’ konularında bilgilendirme eğitimleri verildi. Eğitim sonunda öğrencilere diş fırçası ve diş macunu dağıtımlı yapıldı.

Çilimli İlçe Hastanesine diş üniti açıldı

Çilimli İlçe Devlet Hastanesinde kurulan diş üniti hizmete açılarak hasta kabulüne başladı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Böyle anlamlı ve güzel bir günde Çilimli İlçe Devlet Hastanesinde diş sağlığı hizmetleri ile ilgili diş ünitinin hizmet vermeye başlaması çok güzel oldu. Açılan diş ünitinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.