Ağır tonajlı araçların geçiş güzergahı olacak

Hal Kavşağı arasındaki bağlantıyı sağlayacak yolda 9 adet menfezin yapımı tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce şehir merkezindeki araç trafiğini şehrin dışına taşıyacak projelerin yapımı konusunu büyük bir titizlikle takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yıllık yapım işleri içinde yer alan Çamköy- Hal Kavşağı arası bağlantıyı sağlayacak Melen çevreyolunda geçtiğimiz aylarda çalışmalar başlamıştı. Başkan Özlü’nün açıklamalarının ardından altyapı çalışmaları süren yatırım programda olan güzergah üzerinde ki 12 adet menfezden 9’u tamamlandı.

“Kuzey’den batı’ya bağlantı sağlayacak”

Proje alanında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, yatırımın Düzce ulaşım ağı bakımından büyük önem taşıdığını belirterek şehrin lojistik ağındaki yeri ve öneminin benzer yatırımlarla daha da artacağını söyledi. Başkan Özlü açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Melen Çevreyolu olarak adlandırdığımız bu yatırım D-655 Karayolu Çamköy Kavşağı üzerinden yapılacak bağlantı ile Batı tarafındaki Düzce girişi olarak adlandırabileceğimiz Hal Kavşağı arasındaki ulaşımı sağlayacak.

Akçakoca ve Kuzey’den Düzce üzerine ve buradan Sakarya, Kocaeli, İstanbul’a yönelen özellikle ağır tonajlı lojistik araçların şehir merkezine girmeden geçiş yapmasını sağlayacak bu yatırım bizim için büyük önem taşıyor. Şu anda güzergahı belli olan yolun üzerinde planlanan 12 menfezden 9’u tamamlandı. Diğerlerinin yapımı devam ediyor.”

Çalışmaları karayolları yürütüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırım programı dahilinde Karayolları tarafından yürütülen çalışmaların yıl sonunda bitmesinin planlandığını aktaran Başkan Özlü, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yatırım programına bu yatırımı aldı ve 2023 sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bu çalışma alanı Karayolları tarafından yürütülüyor. Biz de yakından takip ediyoruz. Bağlantı yolunun tamamlanması ile Düzce lojistik geçiş güzergahı özelliğini daha da önemli hale getirecek. Hem şehir merkezimiz ağır tonajlı araç trafiğinden kurtulacak hem de ulaşım ağımız genişlemiş olacak. Bu da düzenli ve planlı şehirleşme çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Biz işin özü çalışmak, çok çalışmak dedik, böyle yatırımlarımıza inşallah devam edeceğiz. Emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.