Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi

Düzce’de jandarma trafik timleri karayollarından ağır tonajlı araç uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 5 araç trafikten men edilirken bir sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, ağır tonajlı araçlara yönelik olarak

Düzce, Yığılca, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi ve D-655 karayolunda uygulama yaptı. İlçe Jandarma Komutanlıklarının da destek verdiği uygulamalarda yük taşıyan kamyon, kamyonet ve iş makineleri denetlendi.

Yapılan kontrollerde 78 araç denetlenirken 5 araç trafikten men edildi. 1 Sürücünün ehliyetine el konulurken 8 araca da 4 bin 730 lira cezai işlem uygulandı.