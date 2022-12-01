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İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "
Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son dönemde yapılan görüşmelerde müttefik ülkelere eli kanlı bir terör örgütü olan, sınırlarımıza ve halkımıza saldıran PKK/KCK/YPG’ye, DEAŞ’la mücadele bahanesi dahil her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları,
Ağır hasarlı binalara asker eli
Düzce’de depremde ağır hasar alan evlerde boşaltım çalışmaları devam ediyor. Askeri personellerde vatandaşların eşya taşımasına yardımcı oluyor.
DÜZCE 01.12.2022, 15:38 01.12.2022, 15:47
Düzce’de geçtiğimiz hafta Gölyaka’da meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaların bir yandan yıkımı yapılırken bir taraftan da tahliye işlemleri sürüyor. Tahliye çalışmaları çerçevesinde şehir dışından gelen askeri personellerde vatandaşlara yardımcı oluyor. Ağır hasarlı binalara kendi can güvenliklerini alarak giren askeri personeller, eşyaları taşıyor.