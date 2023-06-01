Ağaçları sulayarak dikkat çektiler

DÜZCE(İHA) – Düzce’de gençler Dünya Tütünsüz gününe dikkat çekmek için yurdun bahçesinde bulunan ağaçları ve fideleri suladılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konuralp yurdunda kalan öğrenciler 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ne dikkat çekmek için ağaç ve fideleri suladı.

Gençler; “’Tütün ekimi küresel olarak yaklaşık 22 milyar metrik ton su gerektiriyor ve her yıl yaklaşık 600 milyon ağacın kesimine neden oluyor. Bizlerde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde yurdumuzun bahçesindeki ağaçları sulayarak günün önemine dikkat çektik” dediler.