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Ağaçlardan meyve yemeyin

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği’ne karşı ilaçlama yapacak. Yapılan duyuruda 3 gün boyunca ağaçlardan meyve yenmemesi isterdi.

DÜZCE 20.06.2022, 16:07
Ağaçlardan meyve yemeyin

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği’ne karşı ilaçlama yapacak. Yapılan duyuruda 3 gün boyunca ağaçlardan meyve yenmemesi isterdi.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele dahilinde ilaçlama yapılıyor. Düzce Belediyesi Bahçeşehir bölgesinde ki ağaçları ilaçlayacak. Belediyeden yapılan duyuruda; “Ekiplerimiz tarafından Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgi mücadele dahilinde ilaçlama yapacak. Yapılan ilaçlama sonrasında bölgede erik, dut, kiraz ağaçlardan 3 gün süreyle meyve yemeyin. Üç günün sonunda da toplanan meyveleri bol su ile yıkanarak tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatine” denildi.

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