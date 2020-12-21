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Ağaçlarda budama işlemi devam ediyor
DÜZCE(İHA) – Kış ayları öncesinde Düzce Belediyesi ağaçlarda budama çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezindeki ağaçların daha uzun ömürlü yaşaması amaçlanan budamaların, muhtelif noktalarda devam etmesi bekleniyor.
DÜZCE 21.12.2020, 14:57
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DÜZCE(İHA) – Kış ayları öncesinde Düzce Belediyesi ağaçlarda budama çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezindeki ağaçların daha uzun ömürlü yaşaması amaçlanan budamaların, muhtelif noktalarda devam etmesi bekleniyor.Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, her yıl kış ayı öncesinde ağaçlarda budama çalışması yaparak, ağaçların daha uzun ömürlü yaşamasını amaçlıyor. Daha önce bir çok noktada yapılan budama çalışmaları şimdilerde kent merkezinin en önemli noktalarından birisi olarak görülen Cedidiye Meydanında yapılıyor. Cami çevresinde bulunan ağaçların budama işlemlerini yapan ekipler, muhtelif noktalarda da budama işlemi yapacak. Kış öncesi tehlikeli olabileceği düşünülen tüm ağaçlarda budama Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak.
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