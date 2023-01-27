Ağabeyinin çocuğu ile dilenmeye çıkmış

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ağabeyinin çocuğu ile dilenen kadın zabıta ekiplerini karşısında görünce şok oldu. Dilendiği paraları da bebek arabasına koyan kadın özür dilese de karakola götürülerek hakkında kabahatler kanuna göre işlem yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il dışından Düzce’ye gelen, dini ve vicdani duyguları sömürmek suretiyle kazanç sağlayan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi. Bu çerçevede şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerini sürdüren ekipler, genç bir kadının küçük yeğenini kullanarak esnaf ve vatandaşlardan para istediğini tespit etti. Bir süre dilenciyi takip eden ekipler daha sonra harekete geçerek dilenciyi yakaladı.

Ekipler, ayrıca şehrin belirli noktalarında yaptıkları denetimlerde vatandaşlardan para isteyen birçok dilencinin daha ele geçirilmesini sağladı. Yakalanan şahısların üst aramalarında ele geçirilen paralara Kabahatler Kanunu gereğince kamuya aktarılmak üzere el konulurken, dilenciler hakkında ise idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.