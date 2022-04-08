Afrikalı öğrencilerin sorunlarına çözüm üretildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Uluslararası Öğrenci Derneği, ilde öğrenim gören Afrikalı öğrencilerle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda öğrencilerin sorunları tek tek dinlenerek çözüm üretildi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören Afrikalı öğrencilere ilde herhangi bir sorun yaşanmaması adına sürekli takip eden Uluslararası Öğrenci Derneği, tarafından sorunlara yönelik toplantı gerçekleştirildi. Öğrencilerin sorunlarını tek tek dinleyen Dernek Başkanı Coşkun Zabunoğlu, sorunlara dernek yönetimi olarak da çözüm üretilmesini sağladı. Düzce UÖD Afrika Topluluğuna bundan sonra yapacakları çalışmalar, neler yapılması gerektiği ve derneğin faaliyetleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca toplantıda eğitim ve sosyal medya konuları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.