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Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE 05.07.2022, 11:00
Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce’de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel afetinin yaraları sarılmak için kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan hasar tespit çalışmalarının yapıldığı kent genelinde, bir yandan da vatandaşların taleplerinin giderilmesi için faaliyetler yürütülüyor. Bu çerçevede, Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ümit Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda, afet çalışmaları gözden geçirildi.

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