AFAD Başkanı Sezer, Düzce’de incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce depreminin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Düzce’ye gelen Afet ve Acil Durumlar Başkanı Yunus Sezer, sahada yapılan çalışmaları inceledi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce’de yaralar hızla sarılmaya devam ediyor. Bir yandan ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, diğer yandan da konteynerler vatandaşlara ulaştırıldı. AFAD tarafından koordine edilen çalışmalar hız kesmeden sürüyor. AFAD Başkan Yunus Sezer, çalışmaları incelemek için bölgeye geldi. Gölyaka ve Çilimli’de kurulumları tamamlanarak yaşamın başladığı konteyner alanlarını inceleyen Başkan Sezer, daha sonra vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.