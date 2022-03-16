Acil servis sarı alanı yeniden düzenlendi

Düzce Üniversitesi Hastanesi erişkin acil servis sarı alanının fiziki yapısını yeniden düzenleyerek hizmet kapasitesini arttırdı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servisi’nin fiziksel yapısı; güvenlik, izlenebilirlik ve mahremiyetin sağlanması ilkeleri göz önünde bulundurularak yenilendi. Bu kapsamda erişkin acil serviste acil bakıma gereksinimi olan ancak, hayati tehlikesi bulunmayan hastaların ilk müdahalesinin yapıldığı ‘Sarı Triyaj Alanı’ genişletildi. Mevcut fiziki alanı daha verimli şekilde kullanmak ve hizmet kapasitesini arttırmak amacıyla Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sultanoğlu, Acil Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Boğan, Doç. Dr. Mehmet Cihat Demir ve Öğretim Görevlisi Salih Karakoyun’un önerileri ve çabaları doğrultusunda bekleme ve personel dinlenme alanlarında düzenlemeler yapıldı. Bu çerçevede erişkin acil servis içerisinde 140 metrekare alanda hizmet verilen sarı alanın fiziki alanı, 240 metrekare alana çıkarıldı. Yenileme çalışmalarının ardından acil servis sarı triyaj alanında hasta gözlem alanı büyürken, sedye sayısı da dokuzdan on yediye yükseltildi.

Gözlem alanı sağlık çalışanının hastaları izleyebileceği şekilde planlanırken, hasta mahremiyeti konusunda korunaklı yapıya kavuşturuldu. Yine ilaç hazırlama ve depo alanları da daha fonksiyonlu ve modern hale geldi.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversite Hastanesi’ni ziyaret ederek yeniden düzenlenen Erişkin Acil Servisi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Çakar, Erişkin Acil Servisi’nde tedavi gören hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapılan düzenlemeler ile Erişkin Acil Servisi’nde hizmet kapasitesinin artarak daha geniş bir alanda sağlık hizmeti verilmeye başlandığını anımsatan Prof. Dr. Çakar, yenilenen acil servisin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisinde bulundu.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde hasta ve çalışan odaklı düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Başhekim Balbay; yapılan yenileme süreci ile daha geniş ve ferah bir ortamda sağlık hizmeti verilmeye başlandığını belirterek, bu tadilat sürecindeki katkıda bulunanlara teşekkür etti.